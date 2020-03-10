أمانة بغداد: منع تقطيع وبيع ارض زراعية كقطع سكنية

2020/03/10 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن منع أشخاص حاولوا تقطيع ارض زراعية وبيعها كقطع سكنية جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “بلدية الدورة احدى ملاكات أمانة بغداد منعت اشخاصاً حاولوا تقطيع ارض زراعية ضمن منطقة هور رجب وبيعها كقطع أراضي سكنية”.واضافت ان “كادر البلدية تحرك على الفور وحجز الآليات مع

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