رسمياً.. تحديد موعد استئناف الدوري الممتاز

2020/03/10 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتقرر ان يكون تأجيل منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم إلى يوم 23 من شهر آذار الحالي وستستأنف بعد هذا التاريخ.وأكد اتحاد الكرة، ان استئناف الدوري سيكون مرهوناً بعودة الظروف الطبيعية إلى العراق".وكان وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، وجه أمس بتأجيل الدوري الممتاز ابتداءً من غد الأربعاء ويشمل ذلك مباراة الميناء والزوراء التي كان مقرراً إقامتها في البصرة الخميس المقبل، وكذلك مباراة الحدود والشرطة.رغم أن قرارات خلية الأزمة لم تطلب تأجيل المنافسات بشكل قطعي وإنما أوصت إما بمنع دخول الجماهير وهذا ما تم العمل به في الجولتين الماضيتين أو تأجيل المنافسات، لكن الوزارة ذهبت للتأجيل كون بعض المحافظات قررت منع حركة الدخول والخروج وبالتالي ستكون هناك صعوبات لتنقل الفرق.وجاء رد الفعل سريعا من الأندية برفض قرار الوزير ووصفوه بأنه متسرع ولا يتطابق مع توصيات خلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومة.

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