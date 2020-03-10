تحالف القوى: اغتيال سليماني انهى تشكيل الحكومة إيرانياً وحرر الشيعة من التبعية

2020/03/10 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةرأى القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، اليوم الثلاثاء، ان مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني "انهى" مشهد تشكيل الحكومة الجديدة، بإرادة ايرانية وادوات عراقية.وقال الملا، في تصريحات صحفية، إن "القاعدة السياسية الشيعية اصبحت لها قوة، فهي كانت لها حالة تبيعة للقيادات، وهذه القيادات عليها نوع من السيطرة الايرانية على قراراتها، وهذا كان ينعكس على القاعدة السياسية".وبين ان "القاعدة السياسية من النواب بدأوا يأخذون زمام المبادرة والامور، وحتى القيادات الشيعية لا تملك السيطرة وضبط نوابهم او قواعدها السياسية، وهذا ما افشل تمرير حكومة محمد توفيق علاوي".وكشف الملا ان "اغلب نواب القاعدة السياسية الشيعية، رافضة لمنهج سياسية القيادات المأزوم ورافضة للتدخلات الخارجية والايرانية على التحديد"، مؤكدا ان "مشهد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بإرادة ايرانية وادوات عراقية قد انتهى، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني".وأظهر فشل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته، خلافات كبيرة بالبيت السياسي الشيعي، وربط البعض زيارة الجنرال الايراني علي شمخاني الى العراق لسد الفجوات والمضي بتقديم مرشح متفق عليه.هذا الرأي تناغم مع طرح للخبير السياسي والامني هشام الهاشمي الذي رأى في زيارة شمخاني أنها "جاءت لسد فراغ سليماني، وعجز بديله قاآني في العراق.ولخص الهاشمي زيارة شمخاني في نقاط عدة عبر تغريدة على حسابه بـ"تويتر" بالقول: "تأكيد إنجاز مهمة إخراج القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق.اختيار رئيس وزراء جديد ومساعدة البيت السياسي الشيعي في ذلك.تفعيل التفاهمات الاقتصادية العراقية-الصينية".

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