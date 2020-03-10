الاسهم الاوروبية تعوض خسائرها بعد ارتفاع النفط

2020/03/10 | 12:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عوضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، جزءا من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز في تخفيف حالة القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وكسب المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6% بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش وهو جزء بسيط من خسائر يوم الاثنين البالغة 7%.

وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعا 3.6% مع تعافي الخام خمسة بالمئة إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاما.

وساهمت أنباء الشركات في الصعود وزاد سهم إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق 3.3% بعدما ذكر مسؤولون أمريكيون أنه ليس ثمة مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب صفقتها المقترحة للاستحواذ على شركة سايبرس سيميكوندكتورز الأمريكية في صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار.

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