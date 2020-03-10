القبض على متهم سرق 42 مليون دينار ومصوغات فضية في بعقوبة

2020/03/10 | 13:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم سرق ٤٢ مليون دينار ومصوغات فضية من احد المنازل في مدينة بعقوبة.

وذكر الشمري في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم القاء القبض على سارق قام بسرقة ٤٢ مليون دينار ومصوغات فضية من احد المنازل في منطقة بعقوبة الجديدة."

واوضح قائد الشرطة انه "بعد ورود معلومات عن وجود حالة سرقة لدار احد المواطنين تم تشكيل فريق امني مختص من قسم مكافحة اجرام ديالى ومركز بعقوبة الجديدة وفوج طوارئ ديالى الثالث للبحث والتحري وجمع المعلومات عن المتهم تم التوصل الى السارق خلال فترة وجيزة والقبض عليه وارساله الى مركز الاحتجاز لعرضه على القضاء لينال جزائه العادل".

واشار الشمري إلى ان "شرطة ديالى تسعى لحماية امن المواطنين وممتلكاتهم وادامة الامن والاستقرار في المحافظة".

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