تركا تتوعد بالرد على سوريا بسبب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار

2020/03/10 | 13:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توعد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بالرد على قام النظام السوري بانتهاك وقف إطلاق النار، أمس الاثنين.

وقال أوغلو إنه "في حال حاولت القوات السورية التقدم في إدلب وانتهاك وقف إطلاق النار فسيقوم الجيش التركي بما يلزم".

وأشار إلى أن "واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب".

وأكد الوزير التركي أن "روسيا تحرس 6 كيلومترات جنوبي الطريق إم4 في إدلب بسوريا، في حين ستحرس تركيا 6 كيلومترات شمالي الطريق".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، أنها ستعقد اجتماعا مع الوفد الروسي في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع مع الوفد الروسي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 آذار في موسكو.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن بلاده أرسلت قوات إضافية إلى إدلب السورية بالاتفاق مع روسيا.

وقال أردوغان عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو:"لقد أنشأنا نقاط المراقبة من أجل خفض التوتر في إدلب، تلك النقاط أخذت على عاتقها التحكم في وقف إطلاق النار وليس السيطرة على الميدان، في بعض الأحيان، توصلنا إلى اتفاق مع روسيا لإرسال تعزيزات لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وتوصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق بشأن فرض نظام وقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الساعة 00:00 ليل الخميس/ الجمعة الماضي.

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