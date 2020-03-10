دلال الغراوي : على الحكومة أن تعالج مشاكلها بعيداً عن رواتب الموظفين

2020/03/10 | 13:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت عضو البرلمان العراقي دلال الغراوي، قيام الحكومات المتعاقبة برمي اعباء السياسيات الاقتصادية الفاشلة على كتف الموظفين.وقالت الغراوي، في بيان إن رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس به مهما تكون الأسباب، محذرة، الحكومة الاتحادية الحالية واللاحقة … Readmore

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