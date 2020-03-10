2020/03/10 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علاوي يدعو السفير البريطاني في بغداد للتواصل مع المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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