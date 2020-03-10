بعد تحديد موعده.. الجوية يرفض تأجيل الدوري الممتاز: نحن مع استمرار المسابقة

2020/03/10 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، الثلاثاء، وعلى لسان نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي تأجيل الدوري الممتاز الى إشعار اخر.وقال الزيدي إن " ادارة الصقور ترفض بأي شكل من الأشكال تأجيل الدوري ، مؤكدا انهم مع استمرار المسابقة كون التأجيل سيقتل طموحات جميع الاندية.وأضاف أن " الأمور تسير بشكل طبيعي بعدما وصلت المسابقة الى الجولة الخامسة دون اي مشاكل تذكر ، لافتا إلى أن الاندية جميعها التزمت بعدم تواجد الجمهور خلال الجولتين الماضيتين مستغربا من هذا القرار ".وكان وزير الشباب والرياضة اوعز بتأجيل الدوري الممتاز بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فايروس كورونا بحسب البيان الصادر من قبل اتحاد الكرة.وتقرر اليوم الثلاثاء، ان يكون تأجيل منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم إلى يوم 23 من شهر آذار الحالي وستستأنف بعد هذا التاريخ.وأكد اتحاد الكرة، ان استئناف الدوري سيكون مرهوناً بعودة الظروف الطبيعية إلى العراق".وكان وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، وجه أمس بتأجيل الدوري الممتاز ابتداءً من غد الأربعاء ويشمل ذلك مباراة الميناء والزوراء التي كان مقرراً إقامتها في البصرة الخميس المقبل، وكذلك مباراة الحدود والشرطة.رغم أن قرارات خلية الأزمة لم تطلب تأجيل المنافسات بشكل قطعي وإنما أوصت إما بمنع دخول الجماهير وهذا ما تم العمل به في الجولتين الماضيتين أو تأجيل المنافسات، لكن الوزارة ذهبت للتأجيل كون بعض المحافظات قررت منع حركة الدخول والخروج وبالتالي ستكون هناك صعوبات لتنقل الفرق.وجاء رد الفعل سريعا من الأندية برفض قرار الوزير ووصفوه بأنه متسرع ولا يتطابق مع توصيات خلية الأزمة المشكلة من قبل الحكومة.

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