تأجيل الدوري العراقي الممتاز للوقاية من فيروس “كورونا”

2020/03/10 | 13:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف الدوري الممتاز في الفترة الحالية على أن تستأنف مباريات الدور السادس في لـ23 من الشهر الحالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر نادي أمانة بغداد الرياضي بحضور اتحاد الكرة وممثلي تسعة أندية مشاركة في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.وذكر مراسل “يس […]

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