2020/03/10 | 13:44 - المصدر: الحرة

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عبيد أعبيد - الحرة

رفع تحالف "الفتح" بزعامة مهدي عامري، وثاني أكبر قوة في البرلمان العراقي، الأحد، دعوى قضائية لدى "المحكمة الاتحادية العليا" (محكمة دستورية) ضد رئيس الجمهورية، برهم صالح.





وقال عدي عواد، رئيس التحالف، في تصريح نشرته وسائل إعلام مقربة من السلطة في العراق، انهم في التحالف إن الدعوى ضد صالح "لانتهاكه الدستور وامتناعه عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر"، إشارة إلى حليفتهم، كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.





ويعدد نص الدعوى، "الخروقات الدستورية" التي قالت إن "رئيس الجمهورية، برهم صالح، ارتكبها منذ تاريخ سبتمر 2019".





وسجلت الدعوى "خرقين دستورين"، الأول "عدم إحترام المدد القانونية والدستورية لتعيين وتسمية رئيس الوزراء"، والثانية تكمن في "عدم تسمية رئيس الوزراء من الكتلة المتصدرة لعدد مقاعد البرلمان"، كما ينص دستور البلاد.





ويسعى تكتل هادي العامري، من خلال الدعوى القضائية، إلى تحقيق ضغط سياسي على برهم صالح، لاختيار اسم من البيت الشيعي، المتصدر لعدد مقاعد البرلمان.





وتأتي خطوة الفتح ثاني أكبر الكتل البرلمانية في البيت الشيعي، في وقت سياسي حساس بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، واستمرار الاحتجاجات في الشارع، المطالبة بإسم مستقل يقود الفترة الانتقالية مرحلة ما بعد قانون انتخاب جديد.





ضغط سياسي؟

وفي المقابل، تطرح الخطوة أسئلة حول جديتها وما إن كانت دعوى جدية سيترتب عليها أي اثر قانوني أم أنها مجرد خطوة سياسية لإحراج رئيس الدولة؟

وفي هذا السياق، يقول ضياء السعدي، نقيب المحامين العراقيين، لموقع "الحرة"، ان الخروقات التي تحدث عنها "الفتح" ليست بالجديدة، لأن الدستور العراقي أصلا "لا يقدم إجابات في حالة ما لم يحترم رئيس الدولة بندي المهل وتسمية رئيس الوزراء من التكتل المتصدر للبرلمان".





وبعيدا عن الدستوري، يقول السعدي، إن "ترسانة النصوص القانونية العراقية، لا تحدد أي عقاب واضح لمن لا يلتزم بنصوص الدستور من هذا الباب" .





ويورد المتحدث، انه بناء على عدم وجود نص عقابي لإحترام الدستور، فإن خطوة تحالف الفتح "لا تتعدى أن تكون ضغطا وإحراجا سياسيا لرئيس الدولة".





وأضاف: "مجرد إقامة الدعوى وإعلانها أمام الرأي العام، هو في حد ذاته ضغطا سياسيا وإحراج لرئيس الجمهورية".





"انقسام" البيت الشيعي

الفكرة نفسها ذهب إليها المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، في تصريح لموقع "الحرة"، قال إن الدعوى التي رفعها "الفتح" ضد برهم صالح، هي "مناورة سياسية لن يكون لها أي أثر واقعي".





لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى ان الدعوى تعكس مدى التخبط والانقسام الذي بات يشهده البيت الشيعي، بعد مقتل قاسم سليماني ومهدي المهندس.



موضحا ان القيادات الشيعية لم تعد على كلمة واحدة كما السابق.





وتحالف الفتح غير متعود على التصعيد ضد رئيس الدولة، يقول المتحدث، لكن "الاختلافات الحاصلة في البيت الشيعي بين تياري الإصلاح والبناء، دفعت إلى هذا المنحى من المناورات السياسية".





وعن سبب ضغط "الفتح" على برهم صالح لاختيار إسما متحزبا بخلاف ما يطالب به الشارع والكتل الأخرى، قال الهاشمي، انه بعد اعتذار علاوي "الوضع تغير، حيث يحرص الفتح حاليا على اختيار 3 أسماء منه لتقديمهم كمرشحين لرئاسة الوزراء".





هذا، وكان البيت الشيعي المتصدر في البرلمان، المتمثل في تحالفي "سائرون" و"الفتح" يعول على تمرير محمد توفيق علاوي في البرلمان، كرئيس للوزراء.



لكن رياح "جلسة منح الثقة" جرت بما لم يشته مهدي عامري ومقتدى الصدر.





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