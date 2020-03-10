منسوجات ذي قار تضاعف انتاجها من الكمامات الى 4 الاف كمامة يوميا

2020/03/10 | 13:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مصنع منسوجات ذي قار، رزاق حسين الركابي، الثلاثاء، عن مضاعفة انتاج المعمل من الكمامات الصحية الى 4 الاف كمامة يوميا.وقال الركابي في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن” مصنع منسوجات ذي قار كان ينتج الفي كمامة بشكل رسمي واليوم قام بمضاعفة الانتاج ليصل الى 4 الاف كمامة يوميا”.واشار الى

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