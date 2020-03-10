2020/03/10 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



فتح الإعلان عن مقتل جنديين أميركيين في العراق، اليوم الاثنين، باب الجدل مجدداً بشأن مهام القوات الأميركية وم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جدل بعد مقتل جنديين أميركيين في العراق.. هل كذب عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جدل بعد مقتل جنديين أميركيين في العراق.. هل كذب عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).