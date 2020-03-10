دائرة صحة النجف تسجل حالتان جديدتان بكورونا ومحافظ النجف يوجه بالسماح بدخول عجلتي جنائز

2020/03/10 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة.

وقال مكتب المحافظ في بيان، إن الاخير وجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة، مضيفا ان لا تزيد العجلة على خمسة ركاب.واعلنت دائرة صحة النجف، أنها سجلت حالتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد لامرأتين الأولى في الخامسة والخمسين من العمر والثانية لامرأة في السادسة والثلاثين من العمر وهما وافدتان إيرانيتان.

هذا، وتابعت وتم تشخيصها بعد المتابعة الصحية واخذ العينات وهما حاليا ترقدان في احدى مؤسساتنا الصحية لمتابعة وضعهما الصحي.

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