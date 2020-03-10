تأجيل الدوري العراقي لأسبوعين

2020/03/10 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر اتحاد الكرة باجتماعه اليوم الثلاثاء مع الأندية تأجيل بطولة الدوري لمدة أسبوعين فقط على أن تعود منافساتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وقال مصدر مطلع، إن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في نادي أمانة بغداد بحضور ممثلي 10 أندية مع المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة أحمد عباس تقرر خلاله أن يطبق قرار تأجيل المباريات الذي دعا له وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على أن يستأنف النشاط في الثالث والعشرين من هذا الشهر.

وبين أن الأندية طالبت بموعد محدد للاستئناف ورفضت أن يكون التأجيل لأجل غير مسمى من أجل التعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية.

يشار إلى أن منافسات الدوري ستؤجل اعتبارا من يوم غد الخميس.

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