النفط وكورونا سيعصفان باقتصاد العراق.. محمد شياع السوداني

2020/03/10 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمد شياع السوداني إنخفاض أسعار النِفط وكورونا سيعصفان باقتصاد العراق إن لم نتدبر حلولاً ناجعةً للأزمة .نتابع بقلقٍ كبيرٍ المؤشرات الأخيرة المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي الذي تزامن مع انتشار وباء كورونا إذ تهاوت أسعار النفط إلى منحدرٍ سحيقٍ ولأول مرة منذ سنوات ولإسبابٍ متعددةٍ منها ما يتعلق بوفرة في العرض مقارنة بالطلب ومنها […]

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