بغداد.. حرقت زوجها حتى الموت بمساعدة ابنها وعشيقها

2020/03/10 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل وصفتها بالغامضة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، أن "فريق عمل مختص من مكتب المنصور في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكن من كشف جريمة قتل غامضة لشخص، حيث تم القاء القبض على ثلاثة متهمين من بينهم متهمة وبعد اجراء التحقيق الاصولي معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفت المتهمة الرئيسة بحادث القتل".وأوضح أن "المهتمة قامت بسكب مادة البانزين في غرفة زوجها اثناء نومه واضرام النيران فيها، مما ادى الى مقتله في الحال وتحويله الى جثة متفحمة للتمويه بانه حادث انتحار بمساعدة ابنها الذي اعترف بقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١٤٠ مليون دينار عراقي) من غرفة والده وبالاتفاق معها ومع شخص تربطه علاقة مع زوجة المجنى عليه".وأشار البيان إلى أنه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع).

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