الصدر يوجه باتخاذ 6 إجراءات لمنع تفشي كورونا ويحدد الجهة التي تنفذها

2020/03/10 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (10 آذار 2020)، باتخاذ 6 إجراءات لمنع تفشي كورونا، فيما ‏حدد نواب الامين العام لمرقد محمد الصدر، بتطبيق الاجراءات بالتعاون مع النائب الجهادي له ابو ياسر.‏

ونشر الصدر تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، توجيهات، جاء فيها :"حملة تنظيف واسعة ودقيقة، تليها حملة تعقيم واسعة للشوارع والأزقة والأسواق وما شاكل ذلك، فضلا عن حملة توعية صحية واسعة النطاق لا سيما للنواحي والقرى والأرياف وما شابه ذلك".

ودعا الصدر بحسب التغريدة إلى "اخلاء بعض الأماكن المتوفر بها الشروط الصحية لإيواء المرضى وبإشراف مختصين، توزيع بعض المعقمات وواقيات التنفس على المحتاجين".

وشدد على ضرورة "الإبقاء على تشكيلات سرايا السلام متأهبة لأي طاري صحي".

وبين أن "نواب الأمين العام للمرقد الشريف هم المسؤولون عن تطبيق تلك النقاط بالتنسيق مع النائب الجهادي أبو ياسر"، منوها إلى أن "هذه الاجراءات تستمر الى نهاية زيارة النصف من شعبان كحد ".

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان الدبي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إن النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق وتغييره إلى رئاسي هو الأهم.

وقال الدبي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الاهتمام بتعد

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إن إنخفاض أسعار النِفط وكورونا سيعصفان باقتصاد العراق في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة للأزمة.

وقال السوداني، في مقا

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، السفير البريطاني إلى التواصل مع المتظاهرين ودعم ملف إحالة المعتدين عليهم للمحكمة الجنائية.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الأخير، &quo

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