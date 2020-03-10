نائب: النظام البرلماني أخطر على العراق من كورونا وتغييره إلى رئاسي هو الأهم

2020/03/10 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان الدبي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إن النظام البرلماني أخطر من كورونا على العراق وتغييره إلى رئاسي هو الأهم.

وقال الدبي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "الاهتمام بتعديل ‎الدستور وتغيير النظام البرلماني الى رئاسي اهم من اي استعدادات لمواجهة وباء قد يفتك بالبلاد لان الوباء قد يقتل 100 او 1000 ومن ثم ينتهي".

واضاف أن "النظام البرلماني سوف يقتل ويقضي على مقدرات ‎الشعب العراقي الموجودة فوق الارض وتحتها ومن ثم فناء الوطن بالكامل".

وكان المتحدث باسم حركة عصائب اهل الحق، النائب عن صادقون، نعيم العبودي، قال السبت (19 تشرين الثاني 2019)، إن النظام الرئاسي الذي ندعو له يُنتخب من الشعب مع وجود برلمان فاعل.

وذكر العبودي، عبر تغريدة على منصة تويتر، أنه "عندما نقول ان النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي هو الحل لانه يتناسب مع بيئتنا البعض يقول هذا رجوع للدكتاتورية! وهو يتصور باللاوعي نظام البعث الانقلابي".

وأردف: "نقول لا يمكن التشبيه بين النظامين كون الرئاسي الذي ندعو له ينتخب من قبل الشعب مع وجود برلمان فاعل، وتحدد ولاية الرئيس في الدستور".

بغداد اليوم- النجف

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء (10 آذار 2020)، باتخاذ 6 إجراءات لمنع تفشي كورونا، فيما ‏حدد نواب الامين العام لمرقد محمد الصدر، بتطبيق الاجراءات بالتعاون مع النائب الجهادي له ابو ياسر.‏

ونشر الصدر تغريد

بغداد اليوم- بغداد

قال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إن إنخفاض أسعار النِفط وكورونا سيعصفان باقتصاد العراق في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة للأزمة.

وقال السوداني، في مقا

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، السفير البريطاني إلى التواصل مع المتظاهرين ودعم ملف إحالة المعتدين عليهم للمحكمة الجنائية.

وقال المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الأخير، &quo

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