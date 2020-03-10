المركزي يُطلق برنامجاً للتمويل الإسلامي المجمّع

2020/03/10 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إطلاقه برنامج للتمويل الإسلامي المجمّع (SIFP) لخلق فرص للشراكة في التمويل ما بين المصارف الإسلامية والتقليدية.

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه قام "بتقديم مقاربة نقدية تجمع بين منهجية السياسة النقدية النوعية والشروط الأساسية الخاصة بإقامة اقتصاديات السوق عبر تصميم برنامج للتمويل الإسلامي المجمّع (SIFP)".

وأضاف أن ذلك "في مسعى لتخفيض معدل البطالة وتقليل فجوة الاستيرادات من خلال دعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد البيان أن البرتامج "يتيح خلق فرص للشراكة في التمويل ما بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية عن طريق استهداف المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية".

وتابع أن البرنامج "يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المرحلة الاقتصادية الراهنة جملة من التحديات في سوقيّ الإنتاج والاستهلاك".

وخصص المركزي الرابط الآتي (https://cbi.iq/static/uploads/up/file-158383413570107.pdf) للإطلاع على الضوابط التنفيذية والمبادئ الأساسية لبرنامج التمويل الإسلامي المجمّع.

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