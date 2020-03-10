نوفاك لا يستبعد إجراءات مشتركة مع أوبك بشأن النفط

2020/03/10 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الثلاثاء إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف نوفاك حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

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