عبد المهدي والمسؤولية الجنائية عن قتل المتظاهرين

2020/03/10 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي نصت الفقرة الاؤلى من المادة 38 من الدستور النافذ على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ، ويعد هذا اطلاق ، بلا تفسير لجواز الاعتصام بأعتباره أحد...أكمل القراءة ←

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