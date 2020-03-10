2020/03/10 | 13:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي ليس غريبا ان يسود الاعتقاد لدى عدد كبير من المحللين السياسين، حول صعوبة نجاح الثورة العراقية وانتصارها جراء العقبات الكبيرة التي تعترضها، وصولا الى اصدار البعض منهم حكما...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتمية انتصار الثورة العراقية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتمية انتصار الثورة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).