العراق.. موسيقى

2020/03/10 | 13:55 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتناول هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" السودانيون يرون أن محاولة اغتيال حمدوك هدفها الفتنة، غضب يجتاح مواقع التواصل بسبب زحام تحاليل كورونا بمصر، اللبنانيوت يلتزمون الحجر الصحي بين أحضان الطبيعة، مساحيق التجميل تعرض صحافية تونسية للتنمر، مغربية تتحدى احتكار الرجال لمهنة النجارة، وأخيرا موسيقى "البؤساء" في ساحات الثورة العراقية.

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