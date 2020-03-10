نوال الزغبي: سأعتزل بعد 40 عاماً

2020/03/10 | 13:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى إطلالات الفنانة نوال الزغبي الإعلامية الأخيرة نجاحاً لافتاً وصدى واسعاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، خصوصاً أنّها تكشف فيها عن تفاصيل جديدة في حياتها الفنية والشخصية.وبعد أن أعلنت طلاقها رسمياً في برنامج “منّا وجرّ”، تحدّثت في إطلالتها عبر برنامج “كاربول كاريوكي” عن اعتزالها الفنّ، وقالت ممازحة إنّ هذا القرار سيأتي عندما تصبح في عمر الستين،

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