ملفات فساد تطيح بمسؤول تربوي عراقي

2020/03/10 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر محافظ الديوانية العراقية زهير الشعلان، فصل مدير عام تربية المحافظة عقيل الجبوري من منصبه، بعد إدانته بملفات فساد وهدر بالمال العام.وبحسب وثيقة حصلت عليها "شفق نوز"، مذيلة بتوقيع محافظ الديوانية زهير الشعلان، فأن الأخير قرر تكليف رياض ناظم عبد جودة معاون المدير العام للشؤون الفنية بإدارة مديرية تربية الديوانية وكالة لحين حسم الموضوع قضائياً.

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