صالح يشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق

2020/03/10 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى العراق أوله دييل، العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم المجتمع الدولي للعراق.وقال بيان لمكتب صالح، ان “الرئيس استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الالماني، واكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات العراقية الالمانية على الصعد كافة”.واضاف، ان “صالح شدد على أهمية إستمرار […]

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