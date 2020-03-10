رئيس بولندا يلغي تجمعاته الانتخابية بسبب كورونا

2020/03/10 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس بولنداأندريه دودا إنه لن يعقد تجمعات جماهيرية في إطار حملته الانتخابية وذلك لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 17 شخصا في بلاده.ويصوت البولنديون في مايو المقبل في انتخابات رئاسية ستكون حاسمة لتحقيق آمال حزب القانون والعدالة القومي الحاكم في تطبيق برامجه.ودودا حليف لحزب القانون والعدالة ويتقدم استطلاعات الرأي إذ تتخطى

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