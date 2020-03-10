الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ

2020/03/10 | 14:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 69 شخصا.هذا ومن المقرر أن يستضيف مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، لبحث انتشار فيروس "كورونا" في البلاد والاطلاع على كافة التطورات في هذا الشأن.

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