اللجنة المالية توضح بشأن خفض رواتب الموظفين

2020/03/10 | 14:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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