2020/03/10 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم تتبعثر السحب في كف الرماد تتلون الرياح برائحة الرصاصيتشقق سطح البحريبتلع الأمواجوتطير الأسماك العاريةنحو قاع السماءويتساقط الثلج أشرعة ممزقةتصرخ بلغة العاصفة تسافر مع الإعصار مناديلا في عيون العبيدتبحر في حقائب الدموع نحو شفق الإنعتاق أكفانا منمنمة الحواشيمعطرة بالغيابتعبق بشبق الأموات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - رحيق الشوك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - رحيق الشوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).