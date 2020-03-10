بعد السليمانية .. اربيل تنصح السكان بالتزام منازلهم: نستقبل يوميا حالات يشتبه بإصابتها

2020/03/10 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء السكان الى ضرورة التزام منازلهم والا يستغلوا العطلة الممنوحة لهم في التجوال بالاماكن ذات الكثاف السكانية.

تتمة..

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