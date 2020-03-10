عادل عبد المهدي يوجه شركة تسويق النفط سومو بالمتابعة اليومية للسوق

2020/03/10 | 14:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الثلاثاء ، زيارة الى شركة تسويق النفط سومو، فيما وجّه بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته وكالة صدى، ان “عبد المهدي إطلع على عرض من شركة تسويق النفط حول طريقة تسعير النفط الخام وتداعيات انخفاض الأسعار عالميا.ووجّه بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق وأن

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