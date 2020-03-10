عبد المهدي يوجه شركة تسويق النفط سومو بالمتابعة اليومية للسوق

2020/03/10 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الثلاثاء ، زيارة الى شركة تسويق النفط سومو، فيما وجّه بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق.

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