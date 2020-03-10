2020/03/10 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة ذي قار تصدر بياناً بشأن حالة المصاب بكورونا وتؤكد تعديه مرحلة الخطر

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إحصائية بشأن المخالفات لشهر شباط، حيث بلغت (269) مخالفة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المخالفات تمثلت بتهريب مخدرات عدد(21)، المبعدين (4) وأموال مهربة

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن المدير العام لصحة محافظة السليمانية صباح نصر الدين، الثلاثاء (10 آذار 2020)، تسجيل حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقال نصر الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم تسجيل حالة اصابة جديدة ب

بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الثلاثاء (10 آذار 2020)، أوراق اعتماد سفيري الهند بيرندر سنغ ياداف، وبلجيكا فيليب فاندين بولك الجديدين لدى العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

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