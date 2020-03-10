بينها القبض على 16 مطلوباً.. المنافذ الحدودية تعلن احصائية المخالفات لشهر شباط

2020/03/10 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (10 آذار 2020)، إحصائية بشأن المخالفات لشهر شباط، حيث بلغت (269) مخالفة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المخالفات تمثلت بتهريب مخدرات عدد(21)، المبعدين (4) وأموال مهربة (3)، مع مخالفات مكتشفة من قبل مقر هيأتنا الخاصة باجازات الاستيراد عدد (161) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (16) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب ،تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية عدد (27)".

وأضافت أن "الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت(37) مخالفة تمثلت باتلاف مواد، وإعادة أصدار".

وأوضح بيان الهيأة أن المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة (تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية)، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".

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