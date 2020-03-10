الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 291 وتسجيل 8042 إصابة

2020/03/10 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني کیانوش جهانبور، الثلاثاء (10 آذار 2020)، ان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع الى 291 والمصابين 8042 والمتعافين 2731 شخصا.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي إنه "وفقا للنتائج المختبرية فقد تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 881 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 8042 لغاية الان".

واضاف، "للأسف توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 54 من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا الفيروس الى 291 شخصا".

واشار الى انه "لحسن الحظ ان اجمالي عدد المتعافين من كورونا قد بلغ 2731 شخصا".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد الإصابات إلى 20 حالة في المملكة.

وذكرت الوزارة أن "ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن د

بغداد اليوم- بغداد

تعهدت مؤسسة بيل وميلندا غيتس واثنتان من المؤسسات الخيرية الكبيرة الأخرى بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في الإسراع بتطوير علاج لفيروس كورونا سريع الانتشار، والذي قالت عنه منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنه يقترب من مستوى "

بغداد اليوم ـ متابعة

رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير من فيروس كورونا.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في العام الماضي توفي 37 ألف أمري

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