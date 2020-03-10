2020/03/10 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي يدعو الى زيادة الجهد الصحي في مطار بغداد والمنافذ الحدودية وفحص جميع الوافدين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤيد اللامي يدعو الى زيادة الجهد الصحي في مطار بغداد والمنافذ الحدودية وفحص جميع الوافدين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤيد اللامي يدعو الى زيادة الجهد الصحي في مطار بغداد والمنافذ الحدودية وفحص جميع الوافدين لضمان عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).