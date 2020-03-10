البورصة تواصل إنخفاضها في جلسة الثلاثاء

2020/03/10 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت البورصة إنخفاضها في جلسة منتصف الاسبوع، الثلاثاء، بعد إنخفاض اسهم 8 شركات.

وإنخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.5%، فيما جرى تداول 4,01 مليار سهم بقيمة 2,7 مليار دينار.

وكانت شركة مصرف الشرق الاوسط أكبر الخاسرين بـ9.09% تلتها أسهم شركة مصرف الخليج بـ7.14%.

وارتفعت أسهم 5 شركات تقدمها أسهم فندق بابل بـ5.88% وأسهم شركة مصرف آشور بـ4.55%.

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