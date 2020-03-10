صحة السليمانية للأهالي: أحذروا الأسبوعين المقبلين

2020/03/10 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية العامة لصحة السليمانية، اليوم الثلاثاء، الاهالي الى ملازمة منازلهم، بعد تسجيل الاصابة الحادية عشر في المحافظة التي شهدت اول حالة وفاة ايضا في اقليم كردستان جراء فيروس كورونا.وقال المدير العام لصحة السليمانية صباح نصر الدين في تصريح صحفي، “ندعو جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، والبقاء في

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