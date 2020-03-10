السيد الصدر يقدم 7 توجيهات بشأن الوقاية من كورونا

2020/03/10 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، سبعة توجيهات بشأن الوقائية من فيروس كورونا.وذكر السيد مقتدى الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي توتير مجموعة من التوجيهات للوقاية من فايروس كورونا”. وتضمنت ما يلي: ۱- حملة تنظيف واسعة ودقيقة.۲- تليها حملة تعقيم واسعة للشوارع والأزقة والأسواق وما شاكل ذلك. 3- حملة توعية صحية واسعة النطاق

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