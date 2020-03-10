«كورونا» ينتشر في 4 محافظات سورية والسلطات تنفي

2020/03/10 | 14:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تصر فيه السلطات السورية على اعتماد سياسة «الإنكار» تجاه قضايا تعتبر أنها تمسّ بـ «أمنها القومي» أطلقت العديد من التسريبات الخارجة من سوريا ناقوس الخطر محذرة من

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