2020/03/10 | 14:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصل مدير تربية الديوانية من الوظيفة طيلة فترة الحكم الصادر بحقه لمدة 3 أشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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