الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

2020/03/10 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء شركة "سومو" لتسويق النفط بمتابعة الاسعار بعد الانخفاض الحاد في اسعار الخام.

وذكرت الحكومة العراقية في البيان اليوم ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، صباح اليوم ، زيارة الى وزارة النفط- شركة تسويق النفط سومو .

واضاف البيان ان عبد المهدي إطلع على عرض من شركة تسويق النفط حول طريقة تسعير النفط الخام وتداعيات انخفاض الأسعار عالميا .

وتابع البيان ان رئيس مجلس الوزراء وجه بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق وأن لا تبقى الشركة على آلياتها الاعتيادية المتبعة التي تتم فيها مراجعة الأسعار شهريا .

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