مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

2020/03/10 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، توضيحا حول الأخبار المتداولة بشأن تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق.واكدت اللجنة في بيان لها ورد لشفق نيوز، "عدم صحة الأخبار المتداولة بخصوص تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين"، نافية نفيا قاطعا "نيتها أو نية مجلس النواب العراقي او الحكومة العراقية الخوض في هذا الموضوع كونه حق مكتسب".وأشارت اللجنة إلى أنها "تعمل حاليا مع جميع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لوضع الحلول المناسبة والبعيدة عن مسألة رواتب الموظفين جملة وتفصيلا من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من مصدرها الأساسي".وتعتمد الموازنة الاتحادية في العراق اساسية على تصدير النفط، وتحدد عادة سعر برميل النفط في الموازنة ب50 دولاراً، إلا انه بسبب مخاوف فيروس كورونا هوت الاسعار العالمية للنفط صوب 32 دولاراً للبرميل.واشارت تقارير محلية نية اللجنة المالية التوصية بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب الاانخفاض الحاصل باسعار النفط وهاجم ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي حكومة سلفه عادل عبد المهدي وسياستها المالية والاقتصادية، محذراً من "عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار أمني مجتمعي" بعد انهيار أسعار النفط.

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