الاندية التي لم تحضر اجتماع عودة الدوري

2020/03/10 | 14:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجتمع ممثلوا تسعة اندية، اليوم الثلاثاء، في مقر نادي امانة بغداد بحضور المكلف بإدارة اتحاد الكرة احمد عباس تم الاتفاق فيه على تأجيل الدوري لغاية يوم ٢٣/٣ في حين غابت 6 فرق عن الاجتماع.

حضور ممثلي الاندية كالاتي:

١- القوة الجوية

٢- امانة بغداد

٣- اربيل

٤- النجف

٥- نفط الوسط

٦- الكهرباء

٧- الصناعات الكهربائية

٨- الحدود

٩- النفط

وغياب ممثلي اندية :

١- الزوراء

٢- الطلبة

٣- الشرطة

٤- الميناء

٥- نفط ميسان

٦- نفط الجنوب

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