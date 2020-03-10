تحالف القوى يطالب الحكومة بتوضيح عن خطواتها المستقبلية في التعامل مع الازمة الاقتصادية

2020/03/10 | 14:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب تحالف القوى العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة باصدار توضيح للرأي العام عن خطواتها المستقبلية في التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية.

وقال القيادي في تحالف القوى عادل خميس المحلاوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "يثار خلال هذه الايام دعوات وتلميحات لخفض رواتب الموظفين الحكوميين جدلًا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، بالتزامن مع الانخفاض الكبير في اسعار النفط".

واضاف، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين نعدها خط احمر مهما كانت الظروف والاسباب ولن نسمح المساس بها، مما يتطلب من الحكومة من الان اتخاذ اجراءات وخطوات علمية مدروسة تعالج الازمة الحالية المالية والاقتصادية بعيدا عن رواتب الموظفين".

واكد على ان "الحكومة ملزمة باصدار توضيح للرأي العام يوضح خطواتها المستقبلية في التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية وبما يضمن عدم المساس بسلم رواتب الموظفين".

واشار الى، "نحن باعتقادنا ان حكومة عبد المهدي لم تكن موفقة في الجانب الاقتصادي واتخذت عدد من القرارات الخاطئة التي ساهمت في تعميق الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد والتي يدفع ثمنها الباهض المواطن الفقير الذي زادت من فقره".

وبين ان "الفشل الحكومي له اوجه متعددة في مقدمته عدم تعويض المتضررين من الارهاب الذين لازالوا يعانون الامرين والكثير منهم لازالوا حتى الان مهجرين لعدم استطاعتهم العودة لمنازلهم لما لحق بها من ضرر وتخريب فضلا عن الاخفاق في ملفات انسانية وخدمية اخرى وبالاخص في المدن والمحافظات المحررة".

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