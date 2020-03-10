2020/03/10 | 14:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأجرى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة الى وزارة النفط- شركة تسويق النفط (سومو).وذكر بيان لمكتبه، من ان عبد المهدي "إطلع على عرض من شركة تسويق النفط حول طريقة تسعير النفط الخام وتداعيات انخفاض الأسعار عالميا".ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق وأن لا تبقى الشركة على آلياتها الاعتيادية المتبعة التي تتم فيها مراجعة الأسعار شهريا".وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وعدد من المديرين العامين في الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يناقش مع سومو تداعيات انخفاض النفط وعدم البقاء على هذا الإجراء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يناقش مع سومو تداعيات انخفاض النفط وعدم البقاء على هذا الإجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).