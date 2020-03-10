2020/03/10 | 14:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجتمعون: أندية الزوراء و الطلبة و نفط ميسان ونفط الجنوب تخول رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف بإتخاذ القرارات المناسبة لمسابقة الدوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجتمعون: أندية الزوراء و الطلبة و نفط ميسان ونفط الجنوب تخول رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف بإتخاذ القرارات المناسبة لمسابقة الدوري) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجتمعون: أندية الزوراء و الطلبة و نفط ميسان ونفط الجنوب تخول رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف بإتخاذ القرارات المناسبة لمسابقة الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).