حملة “وعي” تعفر مقر اللواء الأول في الحشد للوقاية من كورونا

2020/03/10 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت طبابة اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، حملة لتعفير وتعقيم مقر اللواء للوقاية من انتشار فايروس كورونا، فيما جاءت هذه الخطوة ضمن حملة وعي التي اطلقتها هيئة الحشد للوقاية والتثقيف للحد من انتشار فايروس كورونا.

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